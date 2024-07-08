ВСУ начали использовать самолеты с летчиками в кабине для уничтожения дронов

Вместо использования беспилотников, военные летчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали лично летать на самолетах, чтобы сбивать и уничтожать разведывательные дроны ВС России. Пилоты вынуждены садиться в учебно-тренировочные самолеты Як-52, огонь с таких бортов ведет стрелок с места летчика-инструктора, сообщается в Telegram-канале «Военный Осведомитель».
В канале опубликовано видео, как военные летчики подлетают к беспилотным целям и ликвидируют их. В отличие от таких самолетов, беспилотники управляются дистанционно, операторы находятся на безопасном расстоянии от места выполнения боевых задач.
Ранее стало известно, что бойцы группировки войск «Север» начали использовать в зоне спецоперации новую радиолокационную станцию (РЛС) «Ирбис», которая позволяет вести разведку на 150 километров вглубь территории противника и предотвращать обстрелы мирных жителей. РЛС способна засекать все типы огневых подразделений противника, а также воздушные цели.