ВСУ начали использовать самолеты с летчиками в кабине для уничтожения дронов

Пилоты ВСУ начали лично летать на самолетах, чтобы сбивать дроны ВС России

Вместо использования беспилотников, военные летчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали лично летать на самолетах, чтобы сбивать и уничтожать разведывательные дроны ВС России. Пилоты вынуждены садиться в учебно-тренировочные самолеты Як-52, огонь с таких бортов ведет стрелок с места летчика-инструктора, сообщается в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

В канале опубликовано видео, как военные летчики подлетают к беспилотным целям и ликвидируют их. В отличие от таких самолетов, беспилотники управляются дистанционно, операторы находятся на безопасном расстоянии от места выполнения боевых задач.

Ранее стало известно, что бойцы группировки войск «Север» начали использовать в зоне спецоперации новую радиолокационную станцию (РЛС) «Ирбис», которая позволяет вести разведку на 150 километров вглубь территории противника и предотвращать обстрелы мирных жителей. РЛС способна засекать все типы огневых подразделений противника, а также воздушные цели.