Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:42, 8 июля 2024Бывший СССР

ВСУ начали использовать самолеты с летчиками в кабине для уничтожения дронов

Пилоты ВСУ начали лично летать на самолетах, чтобы сбивать дроны ВС России

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вместо использования беспилотников, военные летчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали лично летать на самолетах, чтобы сбивать и уничтожать разведывательные дроны ВС России. Пилоты вынуждены садиться в учебно-тренировочные самолеты Як-52, огонь с таких бортов ведет стрелок с места летчика-инструктора, сообщается в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

В канале опубликовано видео, как военные летчики подлетают к беспилотным целям и ликвидируют их. В отличие от таких самолетов, беспилотники управляются дистанционно, операторы находятся на безопасном расстоянии от места выполнения боевых задач.

Ранее стало известно, что бойцы группировки войск «Север» начали использовать в зоне спецоперации новую радиолокационную станцию (РЛС) «Ирбис», которая позволяет вести разведку на 150 километров вглубь территории противника и предотвращать обстрелы мирных жителей. РЛС способна засекать все типы огневых подразделений противника, а также воздушные цели.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ пресекла попытку угона на Украину Ту-22М3

      В США заявили о наступлении политической нестабильности во Франции

      ВСУ начали использовать самолеты с летчиками в кабине для уничтожения дронов

      Японии разрешат посылать войска в одну страну

      Одной категории россиян захотели бесплатно выдавать жилье

      Российские банки резко нарастили продажи просроченных долгов

      В Госдуме заявили о поражении Макрона

      Пожилые партнеры с разными темпераментами научились находить компромисс в постели

      Освободившийся из колонии экс-губернатор Белых вновь пришел в суд

      Боец ВСУ назвал власти Украины пропитыми дегенератами и обвинил их в потере территорий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше