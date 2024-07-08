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14:25, 8 июля 2024Россия

ВСУ ударили ракетой «Точка-У» по ресторану в российском регионе

Mash сообщил о ракетном ударе ВСУ по ресторану в белгородском селе Никольское

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетой «Точка-У» по ресторану «Медведь» в селе Никольское Белгородской области. Об сообщил Mash в Telegram.

Как стало известно, прилет зафиксирован около 12:20 по московскому времени. По информации канала, жертвами атаки стали два человека, еще минимум восемь пострадали. Помимо этого, под завалами могут находиться посетители и персонал заведения.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прямом попадании украинского снаряда по коммерческому объекту в Никольском, не уточнив, по какому именно. По его данным, троих пострадавших отправили в городскую больницу №2 Белгорода. Еще одного мужчину спасти не смогли.

Ранее Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в селе Вознесеновка. В результате пострадал водитель. Мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями брюшной полости, лица, рук и ног.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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