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23:13, 8 июля 2024Мир

США отказались снимать ограничения на удары ВСУ по территории России

Белый дом: США не станут снимать ограничения на удары ВСУ по территории России

Фото: Reuters

Вашингтон не станет менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России на фоне последних ударов армии РФ, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

Как указал представитель администрации, несколько недель назад президент США Джо Байден дал указания Украине.

«Они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Это сохраняется», — подчеркнул Кирби. Он добавил, что США отказались снимать ограничения на удары ВСУ по территории РФ.

Ранее в США и НАТО потребовали снять все ограничения на атаки ВСУ на Россию. С такой инициативой выступил ряд высокопоставленных западных чиновников в руководстве США и НАТО, включая уходящего в отставку генсека альянса Йенса Столтенберга.

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      Марина Совина
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