Выпускникам российского вуза показали порно вместо выступления министра

Выпускникам вуза в Ставрополе показали порно вместо выступления главы Минздрава

Выпускникам российского вуза показали порно вместо выступления главы Минздрава Михаила Мурашко. Инцидент попал на видео, ролик публикует «Блокнот Ставрополь».

Выпускникам лечебного факультета Ставропольского государственного медицинского университета (СтГМУ) во время вручения дипломов в драмтеатре имени Лермонтова показывали видеопоздравление министра здравоохранения России. Однако внезапно оно прервалось, и на экране появилось порно-видео.

Ролик прервал министра, когда он говорил о принципах работы медика. «Фундаментальными принципами нашей работы всегда являются преданность профессии (...)», — говорил министр за секунду до того, как картинка на экране сменилась.

Кадры эротического характера демонстрировались в течение пяти секунд без звукового сопровождения, затем картинку сменили на флаг и герб России.

Сотрудники вуза официально ситуацию не комментировали. Однако, как пишет издание, в студенческих группах в соцсетях объяснили произошедшее хакерской атакой и призвали выпускников не распространять видео в личных чатах «во избежание компрометирования имиджа университета».

В 2021 году произошел скандал с экс-министром культуры Крыма Ариной Новосельской, которая выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи. Она прервала выступление главы республики Сергея Аксенова фразой «** твою мать, поставили как обезьяне».