Японии разрешат посылать войска в одну страну

Politico: Филиппины разрешат Японии развертывание войск для учений из-за Китая

Филиппины разрешат Силам самообороны Японии проводить развертывание войск для проведения совместных военных учений в рамках будущего оборонного пакта между Токио и Манилой. Причиной укрепления связей двух государств является напористая внешняя политика Китая в отношении архипелага Спратли. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

«В понедельник [8 июля] Япония и Филиппины подпишут ключевой оборонный пакт, который позволит развернуть японские войска для проведения совместных военных учений, включая учения с боевой стрельбой. Соглашение о взаимном доступе, которое также позволит филиппинским войскам посещать Японию для совместной боевой подготовки, будет подписано министром обороны Филиппин Хильберто Теодоро и министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой», — говорится в сообщении.

Ранее состоялась встреча лидеров США, Японии и Филиппин в Белом доме. Американский лидер Джо Байден выразил готовность укреплять связи со странами в области безопасности для защиты стран на фоне напряженности с Китаем.

