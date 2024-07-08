«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» и упустил Летний Кубок

«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» и лишился товарищеского Летнего Кубка

Петербургский «Зенит» проиграл белградской «Црвене Звезде» на предсезонном товарищеском Летнем Кубке в Санкт-Петербурге. Результаты доступны на сайте команды.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сербов. На пятой минуте первый мяч забил полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо. На 49-й минуте счет сравнял хавбек Александр Катай. Окончательный счет на 86-й минуте установил защитник Стефан Лекович.

Летний кубок досрочно выиграла «Црвена Звезда». Таким образом, «Зенит» лишился шансов на трофей.

В минувшем сезоне сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионом России, а также выиграли Кубок страны. 13 июля команда встретится с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России. Встреча состоится в Волгограде и начнется в 20:30 по московскому времени.