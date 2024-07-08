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21:02, 8 июля 2024Из жизни

Женщина разоблачила мужа-двоеженца

В США женщина случайно узнала о двоеженстве мужа

Фото: Drew Coffman / Unsplash

В США женщина случайно разоблачила мужа, оказавшегося двоеженцем. Об этом сообщает ABC13.

Тамми, жительница города Хьюстон в Техасе, вышла замуж за Маркуса Андру Шортена в 2012 году. По ее словам, они с мужем разошлись в 2019 году, но не стали разводиться, поскольку Шортен не хотел, чтобы семья считала его неудачником. При этом Тамми была его третьей женой.

В конце 2023 года Тамми из соцсетей узнала, что муж снова собрался жениться. Она связалась с ним, чтобы предупредить о последствиях двоеженства. «Я сказала ему: "Прежде чем ты сообщишь всему миру о своем поступке, убедись, что делаешь все правильно"», — сказала Тамми. Согласно документам, Шортен и его последняя жена все же заключили брак в январе 2024 года.

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В итоге Тамми обратилась в полицию. 53-летнего Шортена обвинили в двоеженстве, но он не был арестован. В разговоре с журналистами он заявил, что не женат. По его словам, он не знал об обвинениях в свой адрес.

Ранее сообщалось, что жительница Китая узнала о двойной жизни мужа после десяти лет брака и подала на него в суд. При этом мужчина подал встречный иск, чтобы вернуть все имущество, которое он, по его словам, подарил жене.

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      Антонина Черташ
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