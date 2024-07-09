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10:06, 9 июля 2024Из жизни

35-летний мужчина с внешностью подростка дал шесть советов по сохранению молодости

35-летний мужчина, выглядящий на 15 лет, назвал своим секретом крем от загара
Brandon Miles May

Brandon Miles May. Кадр: Brandon Miles May / YouTube

Мужчина из США, который сумел сохранить внешность 15-летнего подростка, дал шесть советов по поддержанию молодости. Об этом пишет Daily Star.

35-летний Брэндон Майлз Мэй из города Детройт, штат Мичиган, утверждает, что из-за моложавой внешности незнакомые люди постоянно принимают его за школьника. В частности, ему часто приходится проходить дополнительную проверку в аэропортах.

Одним из главных секретов сохранения молодости американец назвал регулярный уход за кожей, которым он стал заниматься еще в 13 лет. Также, по его словам, важно правильно питаться. Мэй советует тем, кто хочет выглядеть намного моложе своих лет, всегда пользоваться увлажняющими кремами и кремами от загара. Он также придерживается диеты, состоящей из фруктов, растительной пищи и рыбы. Кроме того, Мэй полностью отказался от алкоголя. По его словам, он никогда в жизни даже не пробовал спиртные напитки.

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«В 13 лет я уже озаботился долголетием и борьбой со старением. На том этапе я очень увлекался правильным питанием и поддержанием молодости тела. Я не делаю тяжелых физических упражнений, так как они могут привести к стрессу организма и ускорить старение», — заявил американец, отметив, что предпочитает йогу, прогулки и некоторые щадящие силовые тренировки.

Он также рассказал, что не только использует солнцезащитные кремы, но и старается всегда прикрывать кожу от солнца. Еще одним секретом моложавой внешности Мэй считает ежедневное употребление горького шоколада.

Американец назвал шесть главных правил сохранения молодости. В первую очередь он посоветовал «держаться подальше от солнца» и носить одежду с защитой от ультрафиолета. Кроме того, он рекомендует всегда наносить солнцезащитный крем перед выходом на улицу и есть побольше ягод, так как они обладают противовоспалительным действием. Мэй также ест много органических овощей и фруктов и рыбы с высоким содержанием омега-3. Он советует отказаться от продуктов, содержащих углеводы, сахара и зерновых. Последней рекомендацией американца стал полный отказ от алкоголя.

Ранее выглядящая на 30 лет 57-летняя любительница фитнеса раскрыла секреты сохранения молодости. В первую очередь она советует заниматься спортом.

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      Никита Савин
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