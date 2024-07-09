37-летнюю москвичку раздели догола возле магазина

В Москве неизвестные раздели догола 37-летнюю женщину возле магазина и скрылись

В Москве неизвестные раздели догола 37-летнюю женщину возле магазина и скрылись. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Горожанка рассказала, что в начале июля была в баре с подругой на улице Покровка. После отдыха она села на метро и отправилась до станции «Зябликово». Выйдя из подземки, женщина решила зайти в магазин за бутылкой воды.

Как утверждает жительница столицы, сделав покупки, она засобиралась домой. Но на улице ее ждали пятеро молодых людей. По словам женщины, они предложили ей выпить. Она согласилась, в какой-то момент один из новых знакомых начал стягивать с нее платье и нижнее белье. Москвичка не стала оказывать сопротивления, поскольку находилась в состоянии сильного опьянения.

Позже компания убежала, а женщина заметила на улице мусорный пакет, обмоталась им и пошла до дома. К ней подъехал еще один парень. Он предложил подвезти несчастную на электросамокате.

Женщина обратилась в полицию и попросила найти и наказать обидчиков.

Ранее сообщалось, что в Москве прохожий обозвал матрешкой 21-летнюю беременную и избил ее из-за черного наряда.