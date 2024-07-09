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13:00, 9 июля 2024Ценности

Блогерша показала наряд для свидания и была обругана в сети

Кадр: @_styledbylaurensharkey

Модная блогерша Лорен Шарки показала наряд для свидания и была обругана в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающей 22 тысячи подписчиков.

27-летняя инфлюэнсерша записала видео, в котором продемонстрировала свой образ для встречи с возлюбленным. На размещенных кадрах девушка предстала в черном бюстгальтере с тонкими бретелями, серых брюках с высокой посадкой и открытых черных туфлях на массивном каблуке. При этом она надела на талию кожаный ремень, а на шею — массивное золотое ожерелье. «Для свидания в будний день в центре города необходим яркий образ», — подписала она пост.

Пользователи сети, в свою очередь, не оценили внешний вид Шарки и сочли его непристойным. «Боже, это трагедия», «Это такая шутка?», «Смотрится нелепо», «Нижнее белье надевается под одежду», «Думаю, что кружевной топ сделал бы ваш образ намного лучше», «Люди должны перестать вести себя так, как будто бюстгальтер — это верхняя одежда», — возмущались они.

В мае коуч психологии отношений с кандидатской степенью по культурологии Татьяна Шаврова назвала способы правильно одеться на первое свидание. Тогда эксперт посоветовала избегать чрезмерно нарядных образов и не надевать предметы гардероба, не используемые в повседневной жизни.

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      Мария Винар
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