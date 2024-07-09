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14:07, 9 июля 2024Силовые структуры

Директора российского паспортно-визового сервиса задержали за превышение полномочий

На Камчатке задержали главу паспортно-визового сервиса за превышение полномочий

Фото: Дмитрий Малинкин / Коммерсантъ

На Камчатке задержали директора филиала паспортно-визового сервиса МВД России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в январе 2024 года женщина организовала платное оформление иностранцам уведомлений о заключении или прекращении трудового договора и незаконно получала деньги за эти услуги. Кроме того, с апреля 2021 года по июнь 2024 года задержанная беспрепятственно принимала у иностранцев экзамены по русскому языку, истории России и основам ее законодательства. Это позволило незаконно оформить и выдать им соответствующие сертификаты.

В отношении главы паспортно-визового сервиса возбуждено дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности») УК РФ. Женщина уже арестована.

Ранее стало известно, что прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора областного государственного казенного учреждения «Дирекция автодорог», которая дважды получила взятки от бизнесмена.

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