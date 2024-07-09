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13:01, 9 июля 2024Наука и техника

Смартфоны Samsung защитят от пыли

Android Central: складные смартфоны Samsung впервые получат пылезащиту

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Инженеры компании Samsung добавили в новые складные смартфоны защиту от пыли. Об этом сообщает издание Android Central.

По информации инсайдеров, будущие складные устройства корейского бренда впервые получат пылезащиту. Скорее всего, аппараты Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 будут сертифицированы по стандарту IP48.

Авторы медиа напомнили, что первые складные гаджеты Samsung вообще не имели защиты даже от влаги. Однако из-за попадания мелких частиц мусора в механизм шарнира складное устройство может выйти из строя. По словам специалистов, цифра «4» в рейтинге IPX8 означает, что гаджеты будут защищены от попадания частиц размером больше одного миллиметра.

«Достаточно всего лишь одной пылинке попасть в шарнир или под дисплей, чтобы был нанесен большой ущерб», — отметили авторы Android Central. В заключение журналисты также напомнили, что актуальные складные смартфоны имеют полную защиту от влаги.

В конце июня корпорация Samsung назвала дату следующей презентации гаджетов Galaxy Unpacked. Мероприятие, на котором должны представить складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 и умное кольцо Galaxy Ring, состоится 10 июля.

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      Андрей Ставицкий
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