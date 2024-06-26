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15:39, 26 июня 2024Наука и техника

Samsung назвала дату анонса складных смартфонов

Samsung 10 июля представит складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6
СюжетЛетние Олимпийские игры

Изображение: Samsung

Корпорация Samsung назвала дату следующей презентации гаджетов Galaxy Unpacked. На это обратило внимание издание The Verge.

В компании заявили, что мероприятие состоится 10 июля в Париже. На эту дату указывали инсайдеры еще два месяца назад. «Приготовьтесь открыть для себя мощь искусственного интеллекта Galaxy, который теперь реализован в последней серии Galaxy Z и во всей экосистеме Galaxy», — сообщили в Samsung.

Таким образом, в корпорации дали понять, что 10 июля представят новые складные смартфоны. Ожидается, что компания анонсирует устройства Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Скорее всего, в этот день Samsung также раскроет подробности о новых смарт-часах и умном кольце Galaxy Ring.

По словам журналистов, мероприятие пройдет во французской столице, так как этим летом Париж примет летние Олимпийские игры. Samsung является одним из генеральных партнеров международных состязаний. Спортивное мероприятие пройдет с 26 июля по 11 августа.

Ранее инсайдеры выяснили, что корпорация Samsung поднимет цены на складные флагманы. Модели Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 подорожают на 100 долларов относительно актуальных складных устройств.

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      Андрей Ставицкий
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