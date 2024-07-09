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09:36, 9 июля 2024Россия

Два жителя получили ранения при атаках ВСУ в российском приграничном регионе

Гладков: два жителя были ранены при атаках ВСУ в белгородском селе Ржевка
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Два жителя были ранены при атаках со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Ржевка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он пояснил, что там был сброшен боеприпас с беспилотника на автомобиль, а также дрон-камикадзе рухнул на две машины. По данным Гладкова, одного мужчину с осколочным ранением плеча доставили в больницу № 2 в Белгороде.

Другого пострадавшего с осколочным ранением грудной клетки отвезли в областную клиническую больницу. Также были повреждены два легковых автомобиля, заметил Гладков.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали еще несколько населенных пунктов в Белгородской области. Тогда беспилотники упали в селе Грузское и поселке Чапаевский. В результате пострадали три человека.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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