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09:03, 9 июля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер объяснил свое заявление о сексе с двумя тысячами женщин

Кадр: ДЖАРАХОВ / YouTube

Популярный российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов объяснил свое нашумевшее заявление о том, что он занимался сексом с двумя тысячами женщин. На эту тему он высказался в интервью изданию The Flow.

Джарахов заявил, что скандальные слова прозвучали, когда он, общаясь со зрителями на площадке Twitch, решил глупо отвечать на вопросы поклонников. «Я вбрасывал зрителям: "Сейчас я буду нести *** [ерунду], а вы вырезайте это, выставляйте — пускай люди думают, что я вообще с ума сошел"», — признался блогер.

По словам Джарахова, ему удалось произнести заявление про тысячи половых партнерш только с третьего раза, поскольку он сильно смеялся. Впоследствии блогер забыл о нем, а спустя полтора месяца его слова начали бурно обсуждать в соцсетях. Ситуация сильно обеспокоила команду блогера, поскольку они сочли ее ударом по репутации.

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«Как вообще можно поверить в то, что у меня было две тысячи женщин? Что за абсурд? Я бы умер от всех возможных заболеваний, от усталости столько трахаться», — добавил он.

Слова Джарахова о том, что у него было более двух тысяч половых партнерш, распространились в соцсети X в мае. Многие пользователи восприняли их всерьез и раскритиковали блогера, обвинив его во лжи. Позднее он сообщил, что его заявление было шуткой.

Ранее Джарахов рассказал о преследовании 45-летней фанатки. По словам блогера, женщина часто писала ему и приезжала за ним во многие места, которые он показывал на своих страницах в интернете.

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      Маргарита Щигарева
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