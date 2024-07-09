Емельяненко заявил о запрете на распространение информации о ближайших боях

Александр Емельяненко заявил, что ему запретили говорить о его ближайших боях

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко высказался о сроках проведения ближайшего боя. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Скоро. Мне запретили распространять информацию по поводу моих дальнейших выступлений, но до Нового года вы меня неоднократно увидите», — заявил спортсмен. Он добавил, что находится в отличной физической форме.

В мае сообщалось, что Емельяненко прошел курс лечения от алкогольной зависимости в Ингушетии. В реабилитационном центре россиянин находился с июня 2023 года.

В активе 42-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.