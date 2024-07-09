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13:18, 9 июля 2024Силовые структуры

ФСБ взяла россиянина с 120 килограммами кокаина стоимостью миллиард рублей

ФСБ нашла 120 кг кокаина на 1 млрд руб. в ангаре промзоны в Санкт-Петербурге

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ взяли с поличным местного жителя со 120 килограммами кокаина. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» и публикует видео с партией наркотика.

На кадрах видны силовики, осматривающие упаковки с кокаином в ангаре.

Подозреваемый хранил партию наркотика стоимостью более миллиарда рублей в ангаре, расположенном в промышленной зоне города. В отношении него возбуждено уголовное дело.

9 апреля сообщалось, что на овощебазу Калининграда прибыла партия бананов, под которыми были спрятаны брикеты с кокаином общим весом 76 килограммов.

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      Любовь Ширижик
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