ФСБ взяла россиянина с 120 килограммами кокаина стоимостью миллиард рублей

ФСБ нашла 120 кг кокаина на 1 млрд руб. в ангаре промзоны в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ взяли с поличным местного жителя со 120 килограммами кокаина. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» и публикует видео с партией наркотика.

На кадрах видны силовики, осматривающие упаковки с кокаином в ангаре.

Подозреваемый хранил партию наркотика стоимостью более миллиарда рублей в ангаре, расположенном в промышленной зоне города. В отношении него возбуждено уголовное дело.

9 апреля сообщалось, что на овощебазу Калининграда прибыла партия бананов, под которыми были спрятаны брикеты с кокаином общим весом 76 килограммов.