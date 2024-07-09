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18:01, 9 июля 2024Россия

Глава Дагестана дал характеристику семьям устроивших теракты в июне

Глава Дагестана Меликов: устроившие теракты в июне были из уважаемых семей

Фото: Евгений Биятов / POOL / ТАСС

Устроившие теракты 23 июня жители Сергокалинского района Дагестана происходили из уважаемых семей. Эту характеристику родственникам напавших дал глава региона Сергей Меликов, его слова приводит РИА Новости.

При этом Меликов подчеркнул, что взгляды террористов не разделяются жителями района.

«Террористами оказались (...) выходцы из уважаемых семей, достигших определенных результатов в обществе, бизнесе, спорте. Но это не говорит что их действия — во-первых, преступные, во-вторых непонятные ни одному здравомыслящему человеку — олицетворяют мнение жителей района», — заявил чиновник.

Нападения в Дагестане произошли 23 июня. В Махачкале была совершена атака на полицейских, а преступники во главе с Османом и Адилем Омаровыми в Дербенте напали на синагогу и православный храм. В это время там находились около 40 человек. Террористы вели хаотичную стрельбу. Позднее их ликвидировали.

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      Марк Леонов
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