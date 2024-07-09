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10:44, 9 июля 2024Россия

Ищущей мужа на СВО россиянке описали его словами «бойца с такой фамилией никогда не было»

Жене участника СВО сообщили после первой боевой задачи, что не знают бойца

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жене участника специальной военной операции на Украине (СВО) сообщили после первой боевой задачи, что не знают такого бойца. Россиянка ищет мужа на фронте уже полтора месяца и не может добиться никакой информации о нем, пишет издание «Мой Красноярск».

Со слов россиянки, ее муж Артем в апреле 2024 года заключил контракт с Минобороны, после чего его отправили в воинскую часть в Юргу Кемеровской области, затем в Ростов и на новые территории. В ночь на 21 мая военнослужащий позвонил ей и сказал, что отправляется на первое задание. С тех пор на связь он не выходил. В воинской части ее мужа описали словами «бойца с такой фамилией никогда не было».

«Я позвонила в Юргу. Нашла военную часть Юрги. Мне сказали, что его там нет. И не было такого. Мне сказали, что такой туда даже не приезжал», — рассказала изданию россиянка.

Жена пропавшего мужчины написала заявление в военную прокуратуру.

Ранее жительница Тюмени полгода искала в плену на СВО брата. Все это время в списках Минобороны он числился живым, спустя шесть месяцев стало понятно, что мужчина уже не вернется с фронта.

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      Елена Торубарова
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