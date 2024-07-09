Ищущей мужа на СВО россиянке описали его словами «бойца с такой фамилией никогда не было»

Жене участника СВО сообщили после первой боевой задачи, что не знают бойца

Жене участника специальной военной операции на Украине (СВО) сообщили после первой боевой задачи, что не знают такого бойца. Россиянка ищет мужа на фронте уже полтора месяца и не может добиться никакой информации о нем, пишет издание «Мой Красноярск».

Со слов россиянки, ее муж Артем в апреле 2024 года заключил контракт с Минобороны, после чего его отправили в воинскую часть в Юргу Кемеровской области, затем в Ростов и на новые территории. В ночь на 21 мая военнослужащий позвонил ей и сказал, что отправляется на первое задание. С тех пор на связь он не выходил. В воинской части ее мужа описали словами «бойца с такой фамилией никогда не было».

«Я позвонила в Юргу. Нашла военную часть Юрги. Мне сказали, что его там нет. И не было такого. Мне сказали, что такой туда даже не приезжал», — рассказала изданию россиянка.

Жена пропавшего мужчины написала заявление в военную прокуратуру.

Ранее жительница Тюмени полгода искала в плену на СВО брата. Все это время в списках Минобороны он числился живым, спустя шесть месяцев стало понятно, что мужчина уже не вернется с фронта.

