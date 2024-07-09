По делу о «шариатском патруле» задержали 10 россиян за избиение людей палками

В КБР полиция задержала 10 человек по делу о «шариатском патруле» за избиения

В Кабардино-Балкарии (КБР) по уголовному делу о «шариатском патруле» оперативники задержали 10 местных жителей по подозрению в создании и участии в экстремистском сообществе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД республики и предоставили оперативное видео.

На кадрах видны силовики, которые задерживают подозреваемых.

Их обезвредили сотрудники центра по противодействию экстремизму, ФСБ, МВД при силовой поддержке бойцов СОБРа и ОМОН Росгвардии.

По данным МВД, 40-летний житель города Тырныауза в марте 2017 года вовлек знакомых в возрасте от 26 до 54 лет в преступное сообщество, назвав его «шариатским патрулем». Они нападали на местных жителей, чье поведение и образ жизни им не нравился, и избивали их палками. От группировки пострадали 14 горожан.

Возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»).