Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:15, 9 июля 2024Силовые структуры

По делу о «шариатском патруле» задержали 10 россиян за избиение людей палками

В КБР полиция задержала 10 человек по делу о «шариатском патруле» за избиения

Кадр: Telegram-канал МВД по КБР

В Кабардино-Балкарии (КБР) по уголовному делу о «шариатском патруле» оперативники задержали 10 местных жителей по подозрению в создании и участии в экстремистском сообществе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД республики и предоставили оперативное видео.

На кадрах видны силовики, которые задерживают подозреваемых.

Их обезвредили сотрудники центра по противодействию экстремизму, ФСБ, МВД при силовой поддержке бойцов СОБРа и ОМОН Росгвардии.

По данным МВД, 40-летний житель города Тырныауза в марте 2017 года вовлек знакомых в возрасте от 26 до 54 лет в преступное сообщество, назвав его «шариатским патрулем». Они нападали на местных жителей, чье поведение и образ жизни им не нравился, и избивали их палками. От группировки пострадали 14 горожан.

Возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»).

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ устроили массированную атаку дронами по России. Под удары попали шесть областей

      Получивший паспорт за участие в СВО египтянин попросил отпустить его из армии

      Популярная певица опубликовала видео с голой грудью

      Назван щадящий способ лечения «болезни номер один»

      Супруги напали на дом российского фермера и расправились с ним из-за сейфа

      В СВР рассказали о планах США на Грузию

      Парижские аэропорты проведут забастовку в преддверии Олимпиады-2024

      В США визит Моди в Москву назвали высокой ставкой для России и Индии

      Летчик рассказал о тактике F-16 на Украине

      Ребенку стало плохо в ушедшем на запасной аэродром из-за атаки БПЛА самолете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше