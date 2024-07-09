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17:44, 9 июля 2024Из жизни

Крупная акула покалечила купальщика на популярном пляже

The Sun: в Австралии акула атаковала отдыхающего на популярном пляже

Фото: Oleksandr Sushko / Unsplash

В Австралии крупная акула атаковала купальщика вскоре после того, как власти объявили об опасности появления хищных рыб в районе. Об этом пишет The Sun.

Нападение произошло утром 8 июля на популярном среди отдыхающих пляже рядом с поселком Корал-Бэй в штате Западная Австралия. Там расположен крупный кемпинг, так как рядом с поселком находится риф, привлекающий туристов. За несколько часов до случившегося береговая охрана обнаружила тушу кита в акватории и предупредила купальщиков, что в районе могут появиться акулы. При этом пляжи не закрывали.

Утром мужчина, имя которого не называется, отправился искупаться, и вскоре на него набросилась и серьезно покалечила хищная рыба. Пострадавшего срочно доставили в больницу. Медики заявили, что он находится в стабильном состоянии.

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Какая именно акула атаковала мужчину, выяснить не удалось. Пляж, где произошло нападение, не стали закрывать, однако всех отдыхающих призвали соблюдать особую осторожность и следить за новыми объявлениями властей. При этом всего за 10 минут до нападения на мужчину еще одну акулу заметили на другом пляже штата.

Ранее сообщалось, что в США акулы атаковали пять человек 4 июля — в День независимости. Одна из пострадавших лишилась части ноги.

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      Никита Савин
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