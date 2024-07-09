Лауреат Нобелевской премии призвал Байдена сняться с выборов

Лауреат Нобелевской премии Кругман призвал Байдена сняться с выборов

Президент США Джо Байден должен сняться с выборов и уступить место кандидата на пост главы государства вице-президенту Камалле Харрис. Об этом написал лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман в своей статье для газеты The New York Times (NYT).

«В любом случае, Байден сейчас — это уже "бракованный товар", и если он будет настаивать на своем участии в выборах, то, вероятно, он сам и будущее нашей демократии потерпят поражение. (...) Надеюсь, он сделает правильное решение и выйдет [из предвыборной гонки]», — отметил исследователь.

Кругман подчеркнул, что положительно оценивает итоги президентства действующего американского лидера. Однако он добавил, что состоявшиеся 28 июня дебаты Байдена с экс-президентом США Дональдом Трампом показали неспособность первого оппонировать республиканскому кандидату.

Пол Кругман — известный экономист, разработавший теорию, объясняющую влияние глобализации и свободной торговли на мировую экономику, известную также как «анализ торговых моделей и мест расположения экономической активности». За нее 13 октября 2008 года он удостоился Нобелевской премии.

Кругман известен своей поддержкой Демократической партии США. В частности, 22 октября 2022 года нобелевский лауреат назвал рост цен на бензин ударом по Демократической партии США перед выборами, рекомендуя сбалансировать ценообразование.