Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:56, 9 июля 2024Мир

Лауреат Нобелевской премии призвал Байдена сняться с выборов

Лауреат Нобелевской премии Кругман призвал Байдена сняться с выборов
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Franck Robichon / Reuters

Президент США Джо Байден должен сняться с выборов и уступить место кандидата на пост главы государства вице-президенту Камалле Харрис. Об этом написал лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман в своей статье для газеты The New York Times (NYT).

«В любом случае, Байден сейчас — это уже "бракованный товар", и если он будет настаивать на своем участии в выборах, то, вероятно, он сам и будущее нашей демократии потерпят поражение. (...) Надеюсь, он сделает правильное решение и выйдет [из предвыборной гонки]», — отметил исследователь.

Кругман подчеркнул, что положительно оценивает итоги президентства действующего американского лидера. Однако он добавил, что состоявшиеся 28 июня дебаты Байдена с экс-президентом США Дональдом Трампом показали неспособность первого оппонировать республиканскому кандидату.

Пол Кругман — известный экономист, разработавший теорию, объясняющую влияние глобализации и свободной торговли на мировую экономику, известную также как «анализ торговых моделей и мест расположения экономической активности». За нее 13 октября 2008 года он удостоился Нобелевской премии.

Кругман известен своей поддержкой Демократической партии США. В частности, 22 октября 2022 года нобелевский лауреат назвал рост цен на бензин ударом по Демократической партии США перед выборами, рекомендуя сбалансировать ценообразование.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан написал письмо в ЕС после встречи с Путиным. О чем в нем говорилось?

      В СПЧ назвали возможную колонию отбывания наказания Беркович и Петрийчук

      Военный ВСУ рассказал о сдаче в плен после насильственной мобилизации

      У НАТО возникли проблемы с названием для пути Украины в альянс

      Россияне стали больше платить за потребительские товары

      Российские военные применили «Торн» для перехвата переговоров ВСУ

      В Крыму заявили о признании США в убийстве мирных жителей

      Мэр Одессы выступил против сноса связанных с Россией памятников

      В МИД заявили об использовании Киевом гражданских объектов в военных целях

      В Одессе сожгли пикап военного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше