Медведь когтями и зубами изучил фотоловушку в российском заповеднике

В объектив фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника, расположенного в Красноярском крае, попал медведь. Соответствующий материал публикует местный портал «Енисей».

Медведь, живущий на территории заповедника, детально изучил технику с помощью когтей и зубов. На размещенных кадрах видно, что животное сначала рассмотрело фотоловушку, а затем ударило лапой и укусило объектив.

Ранее сообщалось, что фотоловушка Хинганского заповедника в Амурской области запечатлела поединок двух рысят. В начале видео взрослое животное тщательно вылизывало своего детеныша, но через несколько секунд он заметил брата или сестру и пустился за ним в погоню.