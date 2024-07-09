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20:42, 9 июля 2024Моя страна

Медведь когтями и зубами изучил фотоловушку в российском заповеднике

Кадр: Саяно-Шушенский заповедник

В объектив фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника, расположенного в Красноярском крае, попал медведь. Соответствующий материал публикует местный портал «Енисей».

Медведь, живущий на территории заповедника, детально изучил технику с помощью когтей и зубов. На размещенных кадрах видно, что животное сначала рассмотрело фотоловушку, а затем ударило лапой и укусило объектив.

Ранее сообщалось, что фотоловушка Хинганского заповедника в Амурской области запечатлела поединок двух рысят. В начале видео взрослое животное тщательно вылизывало своего детеныша, но через несколько секунд он заметил брата или сестру и пустился за ним в погоню.

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      Карина Черных
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