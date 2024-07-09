Мошенник обманул россиянина на десятки миллионов рублей

В Челябинске мужчина лишился 60 миллионов рублей из-за мошенника

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор 26-летнему мошеннику из Москвы, который обманул мужчину из Челябинска почти на 60 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Челябинской области.

Москвича признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса России (мошенничество в особо крупном размере). Как установил суд, в период с марта по апрель 2022 года челябинец интересовался вложением денежных средств в приобретение криптовалюты. Зная, что мужчина не осведомлен об особенностях ее оборота, мошенник представился специалистом в области оборота криптовалюты и предложил выгодные варианты вложения денежных средств. В результате потерпевший передал ему лично и путем переводов денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму около 60 миллионов рублей. Похищенными денежными средствами москвич распорядился по своему усмотрению.

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевшего о возмещении причиненного ущерба удовлетворены в полном объеме.

Ранее в Москве телефонные мошенники обманули местного жителя и за месяц выманили у него почти 60 миллионов рублей.