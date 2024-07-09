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13:27, 9 июля 2024Из жизни

Мужчина покусал напавшую на него змею из-за древнего поверья

В Таиланде железнодорожник трижды укусил напавшую на него змею

Фото: David Clode / Unsplash

В Таиланде мужчина покусал напавшую на него змею, чтобы нейтрализовать яд. Об этом пишет The Thaiger.

35-летний железнодорожник Сантош Лохар спал в рабочем лагере, когда его укусила змея. Мужчина не растерялся, ловко поймал рептилию и трижды укусил ее в ответ. Этого змея не пережила. Коллеги Лохара сразу же отправили его в больницу.

Позже мужчина объяснил, что укусил змею в ответ из-за древнего поверья. «В моей деревне верят, что, если тебя укусила змея, нужно укусить ее дважды, чтобы нейтрализовать яд», — заявил железнодорожник.

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Лечащий врач заявил, что Лохар идет на поправку. Медик не стал комментировать историю о методе остановки действия яда, в который верят на родине у пострадавшего.

В декабре 2023 года сообщалось, что филиппинец вцепился зубами в напавшего на него питона. Мужчина решил применить радикальные меры, когда змея обвилась вокруг него.

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      Никита Савин
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