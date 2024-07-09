На Украине задержали мошенников за кражи у погибших солдат ВСУ

СБУ задержала в Днепре мошенников, похищавших деньги у погибших солдат ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Днепре пятерых граждан республики, похищавших деньги со счетов погибших солдат Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Служба безопасности и Национальная полиция задержали мошенников, которые похищали средства с банковских счетов погибших военнослужащих ВСУ. По материалам дела, злоумышленники снимали все сбережения военных, тела которых доставляли на судебно-медицинскую экспертизу в Днепр», — говорится в сообщении СБУ.

Как рассказали силовики, вместе с фигурантами дела работал сотрудник областного бюро судмедэкспертизы, который похищал вещи солдат ВСУ на территории морга. Также в числе злоумышленников были ИТ-специалист, который взламывал банковские приложения на похищенных телефонах, и ранее судимый мужчина. Участникам преступной группы грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее СБУ сообщила, что задержала трех девушек, которые делали селфи на фоне военных объектов в Одессе. По версии следствия, под видом прогулки они делали фотографии военных объектов.