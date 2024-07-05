На Украине трех девушек задержали за селфи

СБУ задержала трех девушек за селфи на фоне военных объектов

Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе задержала трех девушек, которые делали селфи на фоне военных объектов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что три жительницы города 19-23 лет работали в местном кафе. По версии следствия, они ходили по городу и под видом прогулки делали фотографии военных объектов. Особенно их интересовало расположение военкоматов и медучреждений, где лечатся военнослужащие.

Фотографии девушки отправляли в мессенджере через анонимный чат, а взамен получали деньги. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе жениха и невесту задержали по подозрению в шпионаже. В СБУ считают, что они корректировали ракетно-дроновые удары РФ по военной инфраструктуре Сил обороны.