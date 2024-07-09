На Украине заявили о готовности Зеленского к переговорам

Майдуков: Зеленский допускает начало мирных переговоров

Пезидент Украины Владимир Зеленский готов к началу мирных переговоров из-за тяжелой ситуации в стране, пишет украинский писатель Сергей Майдуков для Newsweek.

По словам автора, Зеленский оказался в сложной ситуации, из-за того, что любой его шаг в направлении эскалации конфликта или его прекращения может подорвать хрупкую политическую стабильность в Украине.

«Согласие на условия России на переговорах может подорвать его рейтинг и спровоцировать массовые протесты по всей стране. И наоборот, продолжение войны ведет страну к политической, экономической и демографической катастрофе», — пишет Майдуков.

Ранее Зеленский заявил, что только США, Китай и Евросоюз могут быть посредниками в переговорах с Россией. Он рассказал, что, по его мнению, склонить Россию к прекращению боевых действий могут только «серьезные и сильные союзы»: «Много ли таких стран в мире. Немного. Я думаю, Соединенные Штаты Америки — такая страна, я думаю, Китай — такая страна. И я думаю, Евросоюз — не какая-то одна страна в ЕС, нет — весь Евросоюз».

