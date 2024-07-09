Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:41, 9 июля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о готовности Зеленского к переговорам

Майдуков: Зеленский допускает начало мирных переговоров
СюжетПротесты в России

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Пезидент Украины Владимир Зеленский готов к началу мирных переговоров из-за тяжелой ситуации в стране, пишет украинский писатель Сергей Майдуков для Newsweek.

По словам автора, Зеленский оказался в сложной ситуации, из-за того, что любой его шаг в направлении эскалации конфликта или его прекращения может подорвать хрупкую политическую стабильность в Украине.

«Согласие на условия России на переговорах может подорвать его рейтинг и спровоцировать массовые протесты по всей стране. И наоборот, продолжение войны ведет страну к политической, экономической и демографической катастрофе», — пишет Майдуков.

Ранее Зеленский заявил, что только США, Китай и Евросоюз могут быть посредниками в переговорах с Россией. Он рассказал, что, по его мнению, склонить Россию к прекращению боевых действий могут только «серьезные и сильные союзы»: «Много ли таких стран в мире. Немного. Я думаю, Соединенные Штаты Америки — такая страна, я думаю, Китай — такая страна. И я думаю, Евросоюз — не какая-то одна страна в ЕС, нет — весь Евросоюз».

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ устроили массированную атаку дронами по России. Под удары попали шесть областей

      Получивший паспорт за участие в СВО египтянин попросил отпустить его из армии

      Популярная певица опубликовала видео с голой грудью

      Назван щадящий способ лечения «болезни номер один»

      Супруги напали на дом российского фермера и расправились с ним из-за сейфа

      В СВР рассказали о планах США на Грузию

      Парижские аэропорты проведут забастовку в преддверии Олимпиады-2024

      В США визит Моди в Москву назвали высокой ставкой для России и Индии

      Летчик рассказал о тактике F-16 на Украине

      Ребенку стало плохо в ушедшем на запасной аэродром из-за атаки БПЛА самолете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше