Начальник российского предприятия попал под статью за прогулочный полет

В Магадане начальник предприятия принял взятку в виде полета за 300 тысяч рублей

В Магадане 48-летний начальник одного из предприятий областного центра получил от директора некоего учреждения прогулочный полет стоимостью более 300 тысяч рублей в качестве взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе полиции Колымы.

По данным правоохранителей, в октябре 2023 года руководитель предприятия получил такой подарок в качестве взятки за общее покровительство и попустительство по службе при проверках работы учреждения, директором которого является взяткодатель.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере. Материалы этого дела присоединены к другому, ранее возбужденному в отношении него делу. Мужчине грозит срок в колонии до 10 лет.

Ранее сообщалось, что Борзинский городской суд огласил приговор в отношении заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Александра Геращенко, получившего 300 тысяч рублей в качестве взятки.