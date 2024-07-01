В России замглавы муниципального предприятия осудили за получение взятки

В Забайкалье дали 9 лет колонии замглавы «Благоустройства» за получение взятки

Борзинский городской суд огласил приговор в отношении заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Александра Геращенко, получившего 300 тысяч рублей в качестве взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

Геращенко признали виновным по статьям 290 («Получение взятки за заведомо незаконное действие в крупном размере») и 286 («Превышение должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности») Уголовного кодекса РФ, приговорив к девяти годам лишения свободы. Замглавы будет отбывать наказание в колонии строгого режима с обязанностью выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Его также лишили права заниматься руководящей деятельностью на четыре года.

По данным следствия, в период с февраля по май 2023 года Геращенко, исполняя обязанности директора учреждения, получил взятку в размере 300 тысяч рублей от руководителя одной из компаний. За эти деньги он дал ему незаконное разрешение на добычу и вывоз песка с земельного участка предприятия.

В результате природным ресурсам был причинен имущественный ущерб в сумме 18,7 миллиона рублей. Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками ФСБ.

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