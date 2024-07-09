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21:45, 9 июля 2024Мир

Немец переехал в Россию после увольнения из-за отказа осудить СВО

Житель Берлина переехал в Россию после увольнения из-за отказа осудить СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Globallookpress.com

Житель Берлина Руслан Рюмшюссель переехал в Россию после увольнения, причиной которого стал отказ осудить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом сообщает RT.

Мужчина рассказал телеканалу, что работал в немецкой столице в охране. Владельцы фирмы узнали о его пророссийских взглядах, после чего потребовали от сотрудника, чтобы он осудил спецоперацию и отказался от своих убеждений, однако тот не согласился. «Я ответил, что я военный, а бывших военных не бывает, я не буду этого делать, это предательство», — заявил Рюмшюссель.

По его словам, после этого он потерял работу. Кроме того, знакомый мужчины, работающий в полиции, предупредил его, что за ним «могут прийти». Тогда Рюмшюссель решил продать дом и вещи и переехал в Россию вместе с матерью. Сейчас они живут в Великом Новгороде.

Ранее немецкая газета Spiegel сообщило, что политики из европейских государств, в том числе из Германии, предположительно, могли получать от России деньги в обмен на поддержку ее позиции. По его данным, среди них есть как минимум один член парламента ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

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      Марина Совина
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