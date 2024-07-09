Пастор случайно нашел под срубленным деревом исторические ценности

В США пастор нашел под деревом в церковном дворе исторические ценности

Пастор из США случайно обнаружил закопанные в церковном дворе исторические ценности. Об этом сообщает CNN.

Преподобный Дэниэл Ченчи работал настоятелем Епископальной церкви Христа в Элизабет-сити, штат Северная Каролина, с 2019 года. В июне 2024 года на территории церкви проводились строительные работы, в ходе которых строителям пришлось избавиться от магнолии, росшей на церковном дворе. Ченчи понял, что рабочие наткнулись на что-то интересное, когда они выкорчевывали корни срубленного дерева, и лопаты ударились о подобие купола.

Сначала он подумал, что перед ним часть усыпальницы или могила неизвестного солдата — в этой части штата шли активные бои во время Гражданской войны в США. Вместе с одним из прихожан Ченчи решил провести раскопки. Вдвоем они нашли среди кирпичей осколки посуды, бутылки и несколько костей.

Ченчи попросил местный музей помочь с идентификацией находок. Предметы были датированы периодом от начала 1700-х до середины 1800-х годов. Кости принадлежали не людям, а животным: в частности, одна из костей предположительно была челюстью дикого кабана.

«Сейчас мы предполагаем, что это либо погреб одного из домов того времени, либо цистерна для воды того же периода», — сказал Ченчи. Пока найденные предметы хранятся в церкви. Впоследствии их отправят специалистом для более подробного исследования.

Ранее сообщалось, что в США нашли бутылки с вишней, которую вырастил Джордж Вашингтон. Бутылки обнаружили во время реставрационных работ в имении Вашингтона.