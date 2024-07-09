В Китае уместили мощный ПК в клавиатуре

Компания Ling Long выпустила клавиатуру со встроенным процессором и памятью

Китайская компания Ling Long разместила компьютер в корпусе от клавиатуры. Об этом сообщает издание HotHardware.

Концептуальное устройство Ling Long Keyboard PC, созданное небольшой партией в 200 штук, выглядит как клавиатура для компьютера. По словам журналистов, на самом деле девайс фактически является ПК, размещенным в компактном корпусе.

Отличительной особенностью аппарата стал мощный процессор AMD Ryzen 7 8840U, который используется в высокопроизводительных ноутбуках. Также устройство поддерживает до 32 гигабайт оперативной памяти и имеет накопитель емкостью 1 терабайт.

Внутри компьютера также находится аккумулятор, рассчитанный на 10 часов автономной работы. Кроме того, инженеры Ling Long разместили охлаждающие трубки и вентиляторы. Созданный в виде клавиатуры персональный компьютер при транспортировке может складываться пополам.

Неизвестно, будет ли Ling Long запускать устройство в крупносерийное производство. Также не раскрывается стоимость ПК. В компании уверяют, что Ling Long Keyboard PC можно использовать для работы с «тяжелыми» программами и искусственным интеллектом (ИИ).

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