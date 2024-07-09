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14:01, 9 июля 2024Наука и техника

В Китае уместили мощный ПК в клавиатуре

Компания Ling Long выпустила клавиатуру со встроенным процессором и памятью

Изображение: Ling Long

Китайская компания Ling Long разместила компьютер в корпусе от клавиатуры. Об этом сообщает издание HotHardware.

Концептуальное устройство Ling Long Keyboard PC, созданное небольшой партией в 200 штук, выглядит как клавиатура для компьютера. По словам журналистов, на самом деле девайс фактически является ПК, размещенным в компактном корпусе.

Отличительной особенностью аппарата стал мощный процессор AMD Ryzen 7 8840U, который используется в высокопроизводительных ноутбуках. Также устройство поддерживает до 32 гигабайт оперативной памяти и имеет накопитель емкостью 1 терабайт.

Внутри компьютера также находится аккумулятор, рассчитанный на 10 часов автономной работы. Кроме того, инженеры Ling Long разместили охлаждающие трубки и вентиляторы. Созданный в виде клавиатуры персональный компьютер при транспортировке может складываться пополам.

Неизвестно, будет ли Ling Long запускать устройство в крупносерийное производство. Также не раскрывается стоимость ПК. В компании уверяют, что Ling Long Keyboard PC можно использовать для работы с «тяжелыми» программами и искусственным интеллектом (ИИ).

В начале июля аналитики дистрибьютора электроники OCS рассказали, что за первые три месяца 2024 года доля отечественных мониторов на российском рынке дошла до 10 процентов. При этом два года назад доля российских гаджетов не превышала одного процента.

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      Андрей Ставицкий
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