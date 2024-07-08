Россияне стали чаще покупать отечественные мониторы

OCS: доля российских мониторов на рынке выросла с 1 до 10 процентов

За первые три месяца 2024 года доля отечественных мониторов на российском рынке дошла до 10 процентов, хотя два года назад не превышала одного. Это выяснили аналитики дистрибьютора электроники OCS. Их выводы цитируют «Ведомости».

Наибольшего успеха добились такие производители как «Бештау», «Гравитон», Aquarius, Delta Computers и LightCom. По словам директора департамента персональных систем OCS Distribution Александра Логинова, в первом квартале 2024 года особенный спрос на российские мониторы проявили крупные энергетические и нефтегазовые компании, а также организации из сегмента строительства, ЖКХ и финансов.

Впрочем, у малого и среднего предпринимательства фаворитом остается тайваньская Acer. Несмотря на то что она прекратила работать в РФ, ее товары завозят параллельным импортом. Более того, если сравнивать с первым кварталом 2023 года, доля ее продукции в соответствующем сегменте выросла до 40 процентов.

Логинов объясняет рост спроса на мониторы тем, что компании периодически вынуждены массово обновлять эту технику. В настоящий момент, пришла очередь мониторов, приобретенных в 2020 году. Плюс пользователи сейчас активно переходят на большую диагональ. До 46 процентов всех продаж приходится на экраны диагональю 24 дюйма. Директор департамента компьютерной периферии «Марвел-дистрибуции» Петр Горбей также обратил внимание, что отечественные производители, в отличие от их зарубежных конкурентов покинувших РФ, обеспечивают техническую и сервисную поддержку заказчиков. Их поставки остаются стабильными и предсказуемыми.

По данным «Марвел-дистрибуции» производимые в РФ мониторы пока заняли не больше трех процентов рыночной доли. Если же учитывать мониторы, которые производители заявили, как российские (но не попавшие в реестр), то тогда этот показатель увеличится до 7–8 процентов.

По словам руководителя консорциума «Вычислительная техника» Светланы Легостаевой, если осенью 2022 года в реестре Минпромторга было лишь около десятка моделей российских мониторов, то сейчас это значение преодолело отметку в 300.

Но у некоторых аналитиков есть сомнения в «отечественном» характере продаваемых в РФ мониторов. Так независимый эксперт, автор Vilianov.com Сергей Вильянов заявил, что поставки по параллельному импорту недешевы и нестабильны. Поэтому дистрибьюторы договариваются с предприятиями в КНР и везут оттуда товар под своим или дружественным брендом. Такую продукцию сложно назвать отечественной.

Общий объем продаж мониторов в России в первом квартале 2024 года увеличился на треть, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. В OCS прогнозируют, что реализация этой продукции продолжит набирать обороты как минимум до середины 2025 года.

В начале июня стало известно, что в России за год серьезно увеличились продажи комплектующих для компьютеров, кофемашин, а также прочих разновидностей электроники и бытовой техники. Абсолютным лидером продаж оказался смартфон.

Кроме того, за год значимо выросли продажи отечественных компьютеров. Доля российских моделей на рынке дошла до 20 процентов. Самыми известными брендами оказались iRu, Irbis, Echips и Osio.