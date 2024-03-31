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02:16, 31 марта 2024Экономика

В России выросли продажи отечественных компьютеров

«Известия»: продажи отечественных компьютеров в России выросли вдвое

Фото: Unsplash

Продажи отечественных компьютеров в России за год выросли вдвое. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, доля российских моделей на рынке составила 20 процентов. В деньгах рынок вырос на 63 процента, до 81 миллиарда рублей, подсчитали аналитики «М.Видео – Эльдорадо».

В компании рассказали, что среди российских брендов можно выделить iRu, Irbis, Echips, Osio. Их преимущества в том, что они более доступны для отечественных потребителей, в отличие от зарубежных аналогов, отметили представители торговой сети.

Ранее журналисты издания Hi-Tech Mail.ru сообщили, что с 1 апреля техника в России подорожает на 20 процентов. Это связано с возможным снижением порога беспошлинных онлайн-покупок с 1000 до 200 евро.

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      Юлия Мискевич
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