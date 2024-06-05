Россияне бросились покупать бытовую технику и электронику

В России резко выросли продажи смартфонов и кофемашин

В России за год резко выросли продажи комплектующих для компьютеров, кофемашин, смартфонов, а также прочих разновидностей электроники и бытовой техники. К такому выводу пришли аналитики Hiper, которые провели исследование рынка вместе с Мегамаркетом. Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру»

Оказалось, что в России растут продажи такого оборудования для кафе и ресторанов, как тестораскаточные машины, пейджеры, мармиты, кнопки вызова персонала: с апреля 2023 года по апрель 2024-го спрос вырос в 2,4 раза. Кроме того, россияне бросились покупать кофемашины (163-процентный рост продаж) и комплектующие для персональных компьютеров. В последнем случае продажи выросли на 324 процента. Одно из возможных объяснений — люди выяснили, что собранная вручную машина состоит из более мощных компонентов, чем готовое решение по такой же цене. Как результат — около миллиона проданных комплектующих за год.

Абсолютный лидер продаж на маркетплейсе — смартфон. С января по апрель 2024 года было приобретено 1,6 миллиона штук, что почти на 260 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вообще смартфоны оказываются в лидерах рейтинга покупок техники уже третий год подряд.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, чаще всего электронику покупают жители Краснодарского края и Татарстана. Самый популярный товар в этих регионах — смартфон.

В конце мая выяснилось, что почти 90 процентов всех купленных в январе-марте смартфонов в России были от китайских брендов, хотя годом ранее их доля на внутреннем рынке РФ составляла 67 процентов. На втором месте оказались смартфоны американских и европейских брендов. На их долю пришлось 6 процентов продаж против 21 процента годом ранее.

Также в апреле-мае на 31 процент вырос спрос на игровые гаджеты и электронику для развлечений. Продажи игровых консолей выросли на 51 процент, а средний чек — на 12 процентов, до 25 050 рублей. Самыми востребованными приставками стали PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.