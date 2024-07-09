Пленный боец ВСУ рассказал о создании штрафбатов из непригодных для службы людей

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) создают штрафбаты из непригодных для службы людей или неугодных прежнему командиру бойцов. Об их формировании рассказал пленный украинский военный, служивший в таком подразделении, сообщает RT.

По словам военнопленного, его батальон выполнял функции пушечного мяса, отвлекая на себя огонь российских войск в момент отхода 3-й штурмовой бригады ВСУ из Авдеевки. «У нас там есть даже такие люди, у которых есть справка, что реально нельзя давать в руки оружие», — отметил он.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщал об обстреле бойцами ВСУ сослуживцев в районе Стельмаховки в ЛНР. Причиной этого стало оставление последними позиций для отхода на северо-запад.