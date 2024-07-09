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17:04, 9 июля 2024Силовые структуры

Подозреваемый в поджоге двух автобусов в российском городе задержан

Под Петербургом по подозрению в поджоге автобусов задержан предприниматель

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Кингисеппе 43-летний предприниматель задержан по подозрению в поджоге двух туристических автобусов в Ломоносовском районе, принадлежащих местному перевозчику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации правоохранителей, ночью на 8 июля в отделение поступило сообщение о двух горящих автобусах на Ропшинском шоссе. Прибывшие на место оперативники обнаружили два полностью выгоревших автобусов марки «Higer».

Вечером того же дня на улице Иванова силовики задержали подозреваемого. По предварительной информации, поджог он совершил из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге, около станции метро «Лесная» неизвестные обстреляли из пневматического пистолета автобус №33 с пассажирами.

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      Анна Габай
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