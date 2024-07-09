Политолог заявил об осознании Грузией выгоды от диалога с Москвой

Политолог Тарасов: Грузия осознала опасность выстраивания отношений с Западом

Грузия осознала, что искать «зонтик безопасности» нужно не в отношениях с Западом, а в диалоге с Москвой, считает эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Его слова приводят «Известия».

По словам политолога, угрозы и предупреждения в адрес Грузии со стороны Евросоюза (ЕС) начали звучать давно.

«Сначала была ситуация с законопроектом об иноагентах, затем был пакет законодательных изменений о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Но грузины не отступили, потому что стали осознавать, что политика Запада в отношении Грузии не настроена на сохранение духа равноправного партнерства и сотрудничества, что фактически Грузию превращает во вторую Украину», — заявил Тарасов.

По его словам, ЕС призывал Грузию открыть второй фронт против России и присоединиться к санкциям, но не предлагал ничего взамен.

Ранее стало известно, что Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии. Одной из причин, как заявлялось, стала антизападная и антиевропейская риторика властей.