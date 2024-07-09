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13:34, 9 июля 2024Россия

Появились подробности о состоянии жившего на улице безногого участника СВО

Жившего на улице в Чите безногого участника СВО госпитализировали

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жившего на улице в Чите безногого участника специальной военной операции (СВО) госпитализировали. Эти подробности состояния ветерана боевых действий появились в публикации портала MK.RU.

Как сообщалось ранее, мужчину прогнали из дома после ссоры с братом, и он был вынужден жить на берегу реки, питаясь сухпайками.

По информации издания, мужчина проведет в больнице как минимум 10 дней, так как его раны загноились. При этом состояние бывшего участника СВО оценивается как удовлетворительное.

Известно, что ранее бывшему военному помогали местные жители — они носили его к реке, чтобы тот мог помыться.

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      Марк Леонов
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