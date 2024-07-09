Преподавательница после звонка «Собянина» отдала мошенникам 2 миллиона

Преподавательница после звонка от фейкового мэра Москвы отдала мошенникам 2 млн

Преподавательница после звонка от фейкового мэра Москвы отдала мошенникам 2 миллиона рублей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Сотруднице МГОУ в июне поступил звонок из «мэрии Москвы». Женщине объявили, что сейчас начнется видеоконференция с градоначальником столицы Сергеем Собяниным и замминистра МВД России Александром Горовым.

Когда преподавательница ответила, то действительно увидела двух мужчин. Один из них был в форме сотрудника МВД, а другой, по ее мнению, был похож на мэра Москвы. «Чиновник» рассказал ей, что через ее счета злоумышленники выводят деньги на Украину. Чтобы их остановить, нужно сотрудничать. Женщина не стала противиться.

Затем с ней связался «сотрудник Центробанка» Раевский и «капитан ФСБ» Кравцов. Они уговорили женщину снять все ее сбережения — 2 миллиона рублей — и передать их «помощнику следствия». Сотрудница МГОУ встретилась с мужчиной недалеко от «Мытищинских бань» на улице Семашко и передала ему деньги.

Кроме того, мошенники убедили россиянку оформить два кредита на сумму 550 тысяч рублей. 200 тысяч она передала неизвестной женщине в Мытищах, на Железнодорожной улице.

Лишь спустя 20 дней она осознала, что ее обманули, и пошла в полицию.

Ранее сообщалось, что в Тамбове 79-летняя женщина начала работать курьером телефонных мошенников, чтобы вернуть отправленные им сбережения.