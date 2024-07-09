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11:53, 9 июля 2024Моя страна

Раскрыты любимые места отдыха россиян для спасения от жары

«Яндекс.Путешествия»: россияне начали спасаться от жары в глэмпингах и турбазах

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Россияне чаще всего скрываются от жары за городом в домах отдыха, глэмпингах и турбазах. О любимых местах отдыха туристов в зной рассказали в онлайн-сервисе «Яндекс.Путешествия», результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно данным аналитиков, в июне и июле по сравнению с 2023 годом заметно увеличилось количество бронирований в дни аномальной жары. «В прошлом году такого всплеска интереса к загородным комплексам и отелям с бассейнами не наблюдалось. Пик спроса в 2024 году был зафиксирован 27-28 июня», — отметили эксперты.

При этом самым выгодным направлением для «прохладительных поездок» специалисты назвали Уфу — например, озера Кашкадан, Солдатское — средняя стоимость проживания там составляет 2164 рублей. Кроме того, для вылазки за город туристам советуют реки Исеть и Арамилка в Свердловской области — средняя стоимость жилья в городе Арамиль составит 2200 рублей.

Также в список удачных направлений для спасения от жары попали реки Березовка, Битюг и Икорец в Воронежской области, реки Кама и Сайгатка в Пермском крае, Камышинский залив в Волгоградской области и озера Увильды и Уфимское в Челябинской области.

Ранее специалисты орлан-сервиса для бронирования жилья назвали главными направлениями для экономного отдыха в пределах России курорты Крыма. Согласно данным аналитиков, меньше всего на проживание в июле россияне могут потратить в поселке Николаевка, а в торое место в рейтинге занял приморский поселок Черноморское.

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      Марк Успенский
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