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18:46, 9 июля 2024Наука и техника

Складные смартфоны Xiaomi создадут роботы

PhoneArena: смартфоны Xiaomi Mix Fold 4 и Mix Flip соберут роботы

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайская корпорация Xiaomi объявила о запуске полностью автоматизированной производственной линии смартфонов. Об этом сообщает издание PhoneArena.

В публикации в соцсети Weibo Xiaomi объявила, что производство новых складных смартфонов будет полностью автоматизированным. Компания отметила, что телефоны будут собирать на «смарт-фабрике смартфонов следующего поколения». Первыми девайсами, которые «на 100 процентов будут созданы роботами», станут Xiaomi Mix Fold 4 и Mix Flip.

Представители объяснили, что все производственные процессы на заводе были автоматизированы с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и функции оцифровки. Фабрика контролируется компьютером, который определяет задачи, выявляет и решает проблемы. В том числе автоматизированная система занимается закупкой и доставкой сырья. Судя по всему, обычных специалистов-сборщиков на производственной линии нет.

В сообщении Xiaomi говорится, что производство новых смартфонов на умной фабрике начнется в июле. Судя по слухам, Xiaomi Mix Flip получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и тройную камеру. Модель Mix Fold 4 выйдет с камерой, которая будет иметь четыре объектива.

В конце июня журналисты издания The Information рассказали, что корпорация Apple заменит значительное количество сотрудников, занятых сборкой iPhone, на роботов. В том числе это упростит вероятный перенос производственных линий Apple из Китая.

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      Андрей Ставицкий
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