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19:01, 9 июля 2024Силовые структуры

Росгвардейцы обнаружили оборонительный рубеж «Азова» в частном секторе

В ДНР спецназ Росгвардии обнаружил оборонительный рубеж батальона «Азов»

Фото: Росгвардия

На территории Донецкой народной республики (ДНР) спецназ Росгвардии обнаружил оборудованный в частном секторе оборонительный рубеж батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом во вторник, 9 июля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным Росгвардии, на оборудованных позициях «Азова» были обнаружены выстрелы к ручным и противотанковым гранатометам. На месте саперами было произведено разминирование. Все найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы передали специалистам для дальнейшего уничтожения.

Ранее росгвардейцы совместно с коллегами из военной контрразведки ликвидировали крупный схрон с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР.

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      Владимир Седов
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