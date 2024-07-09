Росгвардейцы обнаружили оборонительный рубеж «Азова» в частном секторе

В ДНР спецназ Росгвардии обнаружил оборонительный рубеж батальона «Азов»

На территории Донецкой народной республики (ДНР) спецназ Росгвардии обнаружил оборудованный в частном секторе оборонительный рубеж батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом во вторник, 9 июля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным Росгвардии, на оборудованных позициях «Азова» были обнаружены выстрелы к ручным и противотанковым гранатометам. На месте саперами было произведено разминирование. Все найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы передали специалистам для дальнейшего уничтожения.

Ранее росгвардейцы совместно с коллегами из военной контрразведки ликвидировали крупный схрон с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР.