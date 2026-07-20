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19:30, 20 июля 2026Мир

Евросоюз рассмотрит три сценария выхода из тупика по санкциям

Bloomberg: ЕС рассмотрит отказ от ограничений на российский СПГ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Евросоюз может отменить 21-й пакет санкций против России из-за позиции Греции, выступающей против ограничений на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, обсуждаются три варианта выхода из тупика: предоставление переходного периода на 24 месяца, полная отмена этого пункта санкций либо отказ от всего пакета ограничений. Также рассматривается возможность продления срока действия существующих контрактов.

Переговоры между странами-членами проходят напряженно, поскольку каждая сторона стремится защитить свои экономические интересы.

Ранее сообщалось, что ЕК может доработать некоторые положения 21-го пакета санкций против России с учетом позиции Греции. Сейчас ЕК проводит анализ возможных экономических последствий введения 21-го пакета антироссийских санкций. Ожидается, что результаты будут представлены на встрече послов ЕС 22 июля, которая, как считается, может решить судьбу новых санкций.

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