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12:36, 9 июля 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности некоторых видов пластических операций летом

Фото: Akram Huseyn / Unsplash

⁠Летом из-за солнца и жары лучше воздержаться от некоторых видов пластических операций, чтобы избежать осложнений, предупредила пластический хирург Юлия Оконская. Об опасности манипуляций с внешностью в это время года она рассказала россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

Тем, кто планирует сделать блефаропластику, подтяжку лица или ринопластику, следует знать о высоком риске возникновения пигментных пятен в первые два месяца после операции, заявила Оконская. Чтобы избежать этого, она рекомендовала при выборе времени для хирургического вмешательства сразу закладывать два месяца на реабилитацию.

В этот период нельзя перегреваться и загорать. При ринопластике период ограничения продлевается до трех месяцев из-за высокого риска отека

Юлия Оконскаяпластический хирург

Также, как отметила врач, из-за жары люди летом активно потеют, это, в свою очередь, может спровоцировать воспаление после операций на груди, животе, ягодицах. Снизить риск этого осложнения, по ее словам, поможет нахождение по возможности в прохладном помещении и ношение свободной одежды из легких натуральных тканей.

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      Вера Владзиевская
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