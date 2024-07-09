Россиянка с инвалидностью сломала на уроке ногу и обвинила заставившего ее бежать тренера

Mash: в новосибирском колледже преподаватель заставлял бегать студентку-инвалида

Россиянка с инвалидностью сломала на уроке ногу в Новосибирском колледже олимпийского резерва. Алина обвинила в произошедшем заставившего ее бежать тренера, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Преподаватель по легкой атлетике Дмитрий Туров сказал мне: «Ты мне обязана пробежать, не можешь — беги по своим силам». А я физически бегать не могу — у меня укорочение левой стопы (...) Я пыталась договориться, чтобы у меня не было травмоопасных ситуаций», — рассказала студентка-инвалид, добавив, что бежать ей все равно пришлось, так как боялась проблем с учебой.

В какой-то момент девушка оступилась и упала — у нее диагностировали множественные переломы. А преподаватель, с ее слов, комментируя произошедшее, пошутил: «Все же раз в год ломаются, и ты сломаешься». С ее слов, преподаватель унижал ее на протяжении двух лет. «У него манера общения такая», — добавила она.

По данным канала, одна нога у Алины короче другой на 2,5 сантиметра. Сама она — мастер спорта по плаванию и запасная в сборной России. Как девушка рассказала изданию, учиться в профильный колледж пошла, чтобы стать преподавателем и впоследствии работать с детьми с инвалидностью. Со слов Алины, другие преподаватели колледжа входили в ее положение и не настаивали на сдаче нормативов, а проверяли только теоретические знания.

«Как будущий преподаватель я должна уметь обучить ребенка, мне не обязательно бегать. Основная задача — объяснение и рассказ, как выполнить ту или иную технику того или иного вида спорта», — отметила девушка.

Директор колледжа рассказал Mash Siberia, что узнал о происшествии спустя неделю, когда к нему обратилась мать Алины. Тренера Турова, по словам директора, привлекли к ответственности за замалчивание. В колледже назначили проведение служебной проверки.

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