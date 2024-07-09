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09:14, 9 июля 2024Силовые структуры

Россиянку осудили за истязания дочери-подростка

В Архангельской области суд приговорил женщину за истязания дочери

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Архангельской области суд приговорил 49-летнюю местную жительницу к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно за истязания 15-летней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

С нее также взыскали 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей. Женщину признали виновной по статьям 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

По версии следствия, с сентября 2022 года по апрель 2023 года осужденная систематически избивала дочь. Объясняла она это недовольством поведением и непослушанием подростка. В реальности женщина искала малозначительные поводы для побоев. О происходящем в семье стало известно после того, как девочка обратилась в медицинское учреждение и рассказала о методах воспитания матери. После возбуждения уголовного дела потерпевшая проживала в социально-реабилитационном центре.

Ранее на Ставрополье суд приговорил к четырем годам лишения свободы женщину за избиение маленькой дочери знакомой.

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