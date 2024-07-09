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02:46, 10 июля 2024Бывший СССР

Российские штурмовики четыре дня удерживали важные рубежи

Минобороны: российские штурмовики захватили и 4 дня удерживали важные рубежи

Российские штурмовики захватили и четыре дня удерживали важные рубежи на одном из тактически важных направлений, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) был взят отделением под командованием старшего сержанта Александра Мешкова. «Используя рельеф, штурмовики выдвинулись на рубеж атаки. Единым рывком они преодолели открытый участок и неожиданно для противника ворвались на опорный пункт. Обнаружив в одном из блиндажей уцелевших военнослужащих ВСУ, Мешков заставил их сдаться в плен», — говорится в публикации.

Организовав грамотную оборону, штурмовая группа смогла на протяжении четырех суток удерживать опорный пункт, что в конечном итоге позволило осуществить наступление вглубь обороны ВСУ.

9 июля сообщалось, что российские военные захватили опорные пункты ВСУ на донецком направлении с помощью наземных роботов.

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      Марина Совина
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