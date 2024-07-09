Российские врачи вывихнули руку четырехлетнему мальчику во время простой процедуры

Shot: в Башкирии врачи вывихнули руку ребенку во время удаления папилломы

В башкирском городе Туймазы врачи частной клиники вывихнули руку четырехлетнему мальчику во время простой процедуры по удалению бородавки с предплечья. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как рассказала изданию мать ребенка, на следующий день после удаления папилломы она заметила, что рука сына неестественно выгнулась и стала видна неестественно торчащая кость. По словам россиянки, медики признали ошибку и постарались вправить пациенту конечность, однако не смогли. В результате мальчика пришлось привезти на операцию в Москву. Столичным врачам предстоит сломать малышу кости и срастить их заново.

Теперь женщина готовит необходимые заявления, чтобы взыскать с башкирской частной клиники все расходы, пишет канал.

Ранее подросток из Саратова впал в кому после удаления зуба в одной из коммерческих стоматологических клиник. Как рассказал региональный министр здравоохранения Олег Костин, после процедуры у зубного у мальчика резко поднялась температура до 42 градусов и начался инфекционно-воспалительный процесс, поразивший кости челюсти.